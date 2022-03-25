Кремль ждет новые формы сотрудничества из-за экономической войны

25 марта 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал возможное исключение РФ из G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большая часть участников G20 находятся в состоянии экономической войны, поэтому ничего страшного не произойдет, если Россию исключат оттуда. В этом случае РФ планирует выстраивать новые векторы взаимоотношения с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Формат двадцатки важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет [если РФ исключат]. Хотя Россия ориентируется и на мнение других участников этого формата и будет готова принимать участие. Если не будет возможности, ничего смертельного не произойдет», — высказался Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, в условиях нарушения правил международного права нужно выстраивать новые векторы взаимоотношений, чем РФ и планирует заниматься. США продолжают «гнуть линию на изоляцию России», но мир гораздо более разнообразен, чем США и Европа, заявил Песков. Большое число стран предпочитают более трезвый подход, который предполагает обсуждение, а не обрубание каналов связи. Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. По его словам, такое предложение обсуждалось. Если другие участники не согласятся, то стоит рассмотреть возможность присутствия Украины на встречах. США и Европа начали вводить санкции и ограничения в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является ухудшение жизни миллионов людей. Также он отмечал, что ограничения уже нанесли удар по глобальной экономике. Санкции против РФ ввели бы и без начала спецоперации, заявлял глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большая часть участников G20 находятся в состоянии экономической войны, поэтому ничего страшного не произойдет, если Россию исключат оттуда. В этом случае РФ планирует выстраивать новые векторы взаимоотношения с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Формат двадцатки важен, но в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет [если РФ исключат]. Хотя Россия ориентируется и на мнение других участников этого формата и будет готова принимать участие. Если не будет возможности, ничего смертельного не произойдет», — высказался Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По его словам, в условиях нарушения правил международного права нужно выстраивать новые векторы взаимоотношений, чем РФ и планирует заниматься. США продолжают «гнуть линию на изоляцию России», но мир гораздо более разнообразен, чем США и Европа, заявил Песков. Большое число стран предпочитают более трезвый подход, который предполагает обсуждение, а не обрубание каналов связи. Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. По его словам, такое предложение обсуждалось. Если другие участники не согласятся, то стоит рассмотреть возможность присутствия Украины на встречах. США и Европа начали вводить санкции и ограничения в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является ухудшение жизни миллионов людей. Также он отмечал, что ограничения уже нанесли удар по глобальной экономике. Санкции против РФ ввели бы и без начала спецоперации, заявлял глава государства.