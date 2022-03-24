Пермская компания ищет новых сотрудников из-за санкций

Пермская компания по производству спортивного инвентаря наращивает производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа компаний «АВТ-Спорт» объявила о намерении увеличить производство на 30-40%. В связи с этим она готова принять на работу новых сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«Предприятия группы компаний намерены на 30-40% нарастить объемы выпуска спортивной обуви и других товаров, а в перспективе — расширить линейку продукции. „АВТ-Спорт“, которая является одним из крупнейших игроков на рынке спортивных товаров России и стран Таможенного союза ЕАЭС, сообщила о наборе сотрудников в связи с наращиванием объемов производства», — отметили в пресс-службе. Компания производит спорттовары, одежду и обувь, которые продает через собственную сеть и через магазины нескольких федеральных сетей.

Генеральный директор ООО «ТРЕК» (входит в производственно-торговый холдинг «АВТ-Спорт») Алексей Тарасенко сообщил, что компания намерена производить, например, фигурные коньки и расширить производство обуви «в связи с ограничениями поставок из Евросоюза и ростом курса валют». «На предприятиях холдинга идет массовый набор швей, сотрудников на обувной конвейер и на участок сборки велосипедов», — отметили в пресс-службе министерства промышленности и торговли.

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