Власти России запускают новые меры поддержки россиян

25 марта 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Российские власти анонсировали новые меры поддержки граждан в условиях санкционного давления Запада. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан. И получения ими достаточных доходов», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24». Речь идет о наращивании производства важных товаров в России для внутреннего рынка. Это касается и увеличения социально-значимой продукции. Мишустин согласился с идеей освободить от уплаты штрафов представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, власти России поддержат и льготные ипотечные программы. Ранее премьер-министр ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, правительство наделили полномочиями определять приоритетные объекты для строительства по облегченным процедурам, дополняет Pravda.Ru. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже он заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса также будут введены меры поддержки.