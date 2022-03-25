Триллер режиссера из Екатеринбурга выходит в российский прокат

25 марта 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Фильм креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева основан на реальных событиях Фото: Анна Майорова © URA.RU Креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев 14 апреля выпускает в российский кинопрокат свой новый фильм «Подельники». Об этом URA.RU сообщила Свердловская киностудия. «14 апреля в кинотеатрах выходит триллер Евгения Григорьева «Подельники» с участием Павла Деревянко, Юры Борисова и Лизы Янковской. Премьера картины прошла в конкурсной программе 32-го «Кинотавра», где Павел Деревянко получил приз в номинации «Лучшая мужская роль им. Олега Янковского», — говорится в сообщении киностудии. Также отмечается, что фильм попал в две номинации премии «НИКА»: «Лучшая мужская роль» и «Открытие года». Фильм «Подельники» — это игровой дебют уральского режиссера Евгения Григорьева, известного по таким картинам как «Про рок» и «Руками». В фильме приняли участие такие именитые актеры, как Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская. Съемки проходили в поселке Кын Пермского края, где актеры жили два месяца — такое условие поставил режиссер проекта. Картина повествует о десятилетнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца, но преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей. По словам режиссера, в основе фильма лежат реальные события. Карьеру режиссера Евгений Григорьев начинал в Екатеринбурге. В 2021 году при участии режиссера состоялся перезапуск Свердловской киностудии — сейчас она становится ресурсным центром для уральских документалистов. На киностудии Григорьев занимает должность креативного продюсера и заместителя директора по развитию. Ранее Свердловская киностудия сообщала, что фильм Григорьева был номинирован на премии Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2021 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев 14 апреля выпускает в российский кинопрокат свой новый фильм «Подельники». Об этом URA.RU сообщила Свердловская киностудия. «14 апреля в кинотеатрах выходит триллер Евгения Григорьева «Подельники» с участием Павла Деревянко, Юры Борисова и Лизы Янковской. Премьера картины прошла в конкурсной программе 32-го «Кинотавра», где Павел Деревянко получил приз в номинации «Лучшая мужская роль им. Олега Янковского», — говорится в сообщении киностудии. Также отмечается, что фильм попал в две номинации премии «НИКА»: «Лучшая мужская роль» и «Открытие года». Фильм «Подельники» — это игровой дебют уральского режиссера Евгения Григорьева, известного по таким картинам как «Про рок» и «Руками». В фильме приняли участие такие именитые актеры, как Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская. Съемки проходили в поселке Кын Пермского края, где актеры жили два месяца — такое условие поставил режиссер проекта. Картина повествует о десятилетнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца, но преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей. По словам режиссера, в основе фильма лежат реальные события. Карьеру режиссера Евгений Григорьев начинал в Екатеринбурге. В 2021 году при участии режиссера состоялся перезапуск Свердловской киностудии — сейчас она становится ресурсным центром для уральских документалистов. На киностудии Григорьев занимает должность креативного продюсера и заместителя директора по развитию. Ранее Свердловская киностудия сообщала, что фильм Григорьева был номинирован на премии Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2021 год.