Путин подписал закон о наказаниях за фейки о работе госорганов РФ

26 марта 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ужесточил ответственность за распространение фейков о работе госорганов РФ за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, устанавливающий ответственность за распространение ложной информации и публичную дискредитацию российских государственных органов, работающих за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, ответственность за распространение недостоверной информации о российских госорганах будет аналогична той, которая была введена ранее за ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ. Теперь нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллионов рублей. Если при нарушении было использовано служебное положение, нарушитель имел корыстные побуждения, политические. идеологические или расовые мотивы, то закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. 5 марта 2022 года в РФ начал действовать закон о фейках про действия российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Госдума РФ одобрила законопроект о наказаниях за распространение фейков о работе госорганов за границей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, устанавливающий ответственность за распространение ложной информации и публичную дискредитацию российских государственных органов, работающих за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, ответственность за распространение недостоверной информации о российских госорганах будет аналогична той, которая была введена ранее за ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ. Теперь нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллионов рублей. Если при нарушении было использовано служебное положение, нарушитель имел корыстные побуждения, политические. идеологические или расовые мотивы, то закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. 5 марта 2022 года в РФ начал действовать закон о фейках про действия российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Госдума РФ одобрила законопроект о наказаниях за распространение фейков о работе госорганов за границей.