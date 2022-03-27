Белый дом разъяснил слова Байдена об отправке войск на Украину

26 марта 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден оговорился в своей речи, когда сказал, что американские бойцы смогут увидеть все своими глазами, когда «попадут туда». Такое заявление сделали представители Белого дома. «Курс остался неизменным. НАТО не собирается отправлять войска на Украину», — сообщили в резиденции Байдена, передает телепрограмма «Вести» на канале «Россия 1». Так в США прокомментировали слова Байдена, который, выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии, находящейся на базе в Польском Жешуве, сообщил, что у американских военных будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся. Данное заявление поставило в тупик партнеров Байдена по НАТО и его оппонентов. При этом ранее президент подчеркивал, что не будет отправлять американских военных на Украину. Тем не менее, США регулярно поставляет Украине военную помощь. Так, 26 марта Америка доставила Украине пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Кроме того, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на востоке Европы. В частности, альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной. По словам Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху.