Глава Сербии: Европа долго не продержится без российского газа

Вучич сомневается, что Европа длительное время сможет существовать без российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Европы вряд ли смогут в ближайшие годы отказаться от российского газа. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

«Газа не хватает, поэтому, конечно, необходимо разговаривать с русскими. Европа будет идти к снижению зависимости от российского газа, но будет ли это в предстоящие годы — это очень тяжело», — заявил Вучич в интервью телеканалу RTS-2.

Вучич сообщил, что он разговаривал с различными представителями европейских стран об этой проблеме. По его словам, немцы и австрийцы, с которыми он вел беседу, говорят: «Мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу. Как тогда бороться?». Он добавил, что «рациональные люди на Западе сегодня видят, что газа недостаточно, поэтому надо разговаривать с русскими».

Вучич также заявил, что понимает намерения президента РФ Владимира Путина лучше других политиков. Тем не менее он предположил, что малым странам будет очень тяжело из-за решения Путина принимать оплату за поставки газа в рублях. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны.

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