23 марта 2022

В Сербии назвали продажу газа за рубли проблемой всего мира

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, арктика, завод, добыча газа, сооружения, центр газодобычи
В Сербии назвали продажу газа в рублях проблемой для всего мира Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение России принимать оплату за поставки газа в рублях стало большой проблемой для всего мира. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич.

«Я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. [Но] все это приносит нам новые и новые проблемы», — сказал Вучич в интервью каналу RTV Pink.

Сербский лидер отметил, что в список недружественных стран попали и соседние страны, например, Венгрия. Он заявил, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях. «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», — заключил он.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны.

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Решение России принимать оплату за поставки газа в рублях стало большой проблемой для всего мира. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич. «Я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. [Но] все это приносит нам новые и новые проблемы», — сказал Вучич в интервью каналу RTV Pink. Сербский лидер отметил, что в список недружественных стран попали и соседние страны, например, Венгрия. Он заявил, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях. «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», — заключил он. 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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