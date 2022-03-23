В Сербии назвали продажу газа за рубли проблемой всего мира

24 марта 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

В Сербии назвали продажу газа в рублях проблемой для всего мира Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение России принимать оплату за поставки газа в рублях стало большой проблемой для всего мира. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич. «Я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. [Но] все это приносит нам новые и новые проблемы», — сказал Вучич в интервью каналу RTV Pink. Сербский лидер отметил, что в список недружественных стран попали и соседние страны, например, Венгрия. Он заявил, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях. «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», — заключил он. 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение России принимать оплату за поставки газа в рублях стало большой проблемой для всего мира. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич. «Я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. [Но] все это приносит нам новые и новые проблемы», — сказал Вучич в интервью каналу RTV Pink. Сербский лидер отметил, что в список недружественных стран попали и соседние страны, например, Венгрия. Он заявил, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях. «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», — заключил он. 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны.