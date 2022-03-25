Глава Сербии Вучич заявил, что понимает политику Путина. «Отступать некуда и надо бороться»

26 марта 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что знает президента России Владимира Путина лучше других политиков, потому понимает, почему российский глава принял решение о спецоперации по денацификации Украины. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Euronews. «Был бы я аналитиком, то многое бы мог сказать. Все же я считаю, что знаю президента РФ Владимира Путина лучше, чем 99% мировых лидеров. Мне кажется, я понимаю, что у него на уме», — заявил Александр Вучич. Отвечая на вопрос о возможном исключении России из Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН), сербский глава заявил, что Запад перестал «удивлять» Путина своими решениями после первых трех дней с момента начала спецоперации на Украине. «Запад удивил его в первые три дня, а затем [Путин] понял, что теперь отступать некуда и надо бороться, и сейчас он удивляет Запад, а не наоборот», — предположил Вучич. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутится в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU. Президент Сербии Вучич обвинил страны Запада в двойных стандартах из-за их отношения к спецоперации на Украине.