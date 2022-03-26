Военный эксперт сообщил о подготовке интеграции войск ВСУ в НАТО

26 марта 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

В НАТО готовили армию Украины к интеграции в Альянс, считает Владислав Шурыгин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно готовили к интеграции в армию НАТО. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. «НАТО давно и тщательно готовил личный состав ВСУ для быстрой интеграции в свои воинские структуры. Скорее всего, эти лекции читали иностранные специалисты. Те или иные нюансы раскрывали обучающимся именно носители языка. Во-вторых, естественно, что украинскую армию готовили по стандартам НАТО. Готовили целиком по их лекалам. И ВС Украины были максимально интегрированы в армию США и в армии НАТО», — сказал Шурыгин в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Президент отметил, что если США или страны НАТО вмешаются в ход спецоперации, то их ждут «серьезные последствия». Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО ни в коем случае не будет вмешиваться в конфликт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно готовили к интеграции в армию НАТО. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. «НАТО давно и тщательно готовил личный состав ВСУ для быстрой интеграции в свои воинские структуры. Скорее всего, эти лекции читали иностранные специалисты. Те или иные нюансы раскрывали обучающимся именно носители языка. Во-вторых, естественно, что украинскую армию готовили по стандартам НАТО. Готовили целиком по их лекалам. И ВС Украины были максимально интегрированы в армию США и в армии НАТО», — сказал Шурыгин в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Президент отметил, что если США или страны НАТО вмешаются в ход спецоперации, то их ждут «серьезные последствия». Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО ни в коем случае не будет вмешиваться в конфликт.