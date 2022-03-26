Экс-премьер Украины: Запад боролся с русскоязычным населением

27 марта 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Киевские власти в последние годы последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистов с Западной Украины в русскоязычные регионы страны. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что Киев и Запад таким образом пытались бороться с пророссийскими настроениями на юго-востоке страны. «После государственного переворота началась реализация специальной программы западных спецслужб по расселению бандеровцев, нацистов, на восточных землях Украины», — рассказал Азаров в беседе с порталом «Украина.ру». По его словам, наибольшее число бандеровцев сконцентрировано в Харькове и Одессе. Он также отметил, что размещение боевых позиций националистических формирований в жилых домах в Мариуполе показывает, что радикалы считают этот город чужим для себя. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения. Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ.