Express: британцам сложно платить за электричество из-за санкций

27 марта 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Британцы жалуются на снижение уровня жизни из-за санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Более чем две трети британцев испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию вследствие энергетического кризиса в стране, усугубленного антироссийскими санкциями. Такой вывод следует из следует из опроса, проводимого компанией Techne для британской газеты Express. «Две трети (67%) [британцев] будут изо всех сил пытаться оплачивать свои счета за отопление и электроэнергию», — пишет Express со ссылкой на исследование Techne. Помимо этого, более половины (58%) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31%) главным поводом для беспокойства является ситуация на Украине. Запад ввел жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более чем две трети британцев испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию вследствие энергетического кризиса в стране, усугубленного антироссийскими санкциями. Такой вывод следует из следует из опроса, проводимого компанией Techne для британской газеты Express. «Две трети (67%) [британцев] будут изо всех сил пытаться оплачивать свои счета за отопление и электроэнергию», — пишет Express со ссылкой на исследование Techne. Помимо этого, более половины (58%) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31%) главным поводом для беспокойства является ситуация на Украине. Запад ввел жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.