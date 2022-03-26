26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

Челябинский военный медик погиб на Украине

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Разное. Курган, венок, ритуальные услуги, скорбь
Николай Павлов погиб в ходе спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный медик из Чебаркуля Николай Павлов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В ходе спецоперации погиб Николай Александрович Павлов. Власти выражают соболезнования родным. Семье погибшего будет оказана помощь», — заявили в пресс-службе.

Николаю Павлову был 31 год. Он нес службу военным фельдшером в звании прапорщика. В Чебаркуле у него остались жена и трехлетняя дочь. Похороны военного медика состоятся 28 марта.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

Военный медик Николай Павлов погиб на Украине
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Военный медик из Чебаркуля Николай Павлов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В ходе спецоперации погиб Николай Александрович Павлов. Власти выражают соболезнования родным. Семье погибшего будет оказана помощь», — заявили в пресс-службе. Николаю Павлову был 31 год. Он нес службу военным фельдшером в звании прапорщика. В Чебаркуле у него остались жена и трехлетняя дочь. Похороны военного медика состоятся 28 марта. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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