Челябинский военный медик погиб на Украине

Николай Павлов погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный медик из Чебаркуля Николай Павлов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В ходе спецоперации погиб Николай Александрович Павлов. Власти выражают соболезнования родным. Семье погибшего будет оказана помощь», — заявили в пресс-службе.

Николаю Павлову был 31 год. Он нес службу военным фельдшером в звании прапорщика. В Чебаркуле у него остались жена и трехлетняя дочь. Похороны военного медика состоятся 28 марта.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

Военный медик Николай Павлов погиб на Украине Фото: Арина Павлова, vk.com