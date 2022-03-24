Депутат Госдумы Красов: Украину ждет Нюрнберг 2.0 после спецоперации

24 марта 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Запад не замечает военных преступлений Украины, считает Андрей Красов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По завершении спецоперации на Украине всех военных преступников ждет процесс, аналогичный Нюрнбергскому после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, герой РФ, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. «Я уверен, что по окончании операции мы проведем Нюрнберг 2.0. Пусть он будет называться не Нюрнбергский процесс, но это процесс, на котором будут досконально даны правовые оценки всем военным преступлениям на территории Донецкой и Луганской народных республик и всем военным преступлениям на территории Украины», — сказал Андрей Красов. Он отметил, что страны Запада пытаются не замечать того, что происходило на протяжении восьми лет в Донбассе, и того, как обходятся с жителями Украины сейчас. «Следственный комитет РФ изучает каждый случай военных преступлений. 14 тысяч населения погубили. На Западе не видят и не слышат, что Украина использует мирных граждан в качестве живого щита, их заставляют под угрозой смерти не выходить из районов боевых действий, размещают военную технику в жилых кварталах. Это является военным преступлением», — подчеркнул Герой России. Красов напомнил один из последних случаев, когда мировое сообщество не заметило преступлений Украины. «Последний удар в Донецке ни одно западное агентство не осветило. Они не сообщили, что погибли 20 человек, это двойное военное преступление», — добавил полковник. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не оставил РФ шансов поступить иным образом. Москва предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Днем 14 марта ВСУ нанесли удар по центру Донецка ракетой «Точка-У». Погибли 20 человек. Это первый случай с 2014 года, когда от обстрелов пострадал именно центр столицы ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По завершении спецоперации на Украине всех военных преступников ждет процесс, аналогичный Нюрнбергскому после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, герой РФ, полковник, член правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов. «Я уверен, что по окончании операции мы проведем Нюрнберг 2.0. Пусть он будет называться не Нюрнбергский процесс, но это процесс, на котором будут досконально даны правовые оценки всем военным преступлениям на территории Донецкой и Луганской народных республик и всем военным преступлениям на территории Украины», — сказал Андрей Красов. Он отметил, что страны Запада пытаются не замечать того, что происходило на протяжении восьми лет в Донбассе, и того, как обходятся с жителями Украины сейчас. «Следственный комитет РФ изучает каждый случай военных преступлений. 14 тысяч населения погубили. На Западе не видят и не слышат, что Украина использует мирных граждан в качестве живого щита, их заставляют под угрозой смерти не выходить из районов боевых действий, размещают военную технику в жилых кварталах. Это является военным преступлением», — подчеркнул Герой России. Красов напомнил один из последних случаев, когда мировое сообщество не заметило преступлений Украины. «Последний удар в Донецке ни одно западное агентство не осветило. Они не сообщили, что погибли 20 человек, это двойное военное преступление», — добавил полковник. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не оставил РФ шансов поступить иным образом. Москва предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Днем 14 марта ВСУ нанесли удар по центру Донецка ракетой «Точка-У». Погибли 20 человек. Это первый случай с 2014 года, когда от обстрелов пострадал именно центр столицы ДНР.