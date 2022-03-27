В одной из школ Мариуполя нацисты долгое время пытали девушку. Ее тело было найдено без рук, на животе погибшей вырезана свастика. Соответствующие зверства радикалов корреспонденту URA.RU показали военные ДНР.
«В школе обнаружили труп девушки. Девушку явно пытали и долгое время над ней измывались. Руки оторваны. На теле выжжена или вырезана свастика», — передает увиденное корреспондент URA.RU.
Сообщается, что школа долгое время находилась под оккупацией радикалов. Вместе с телом погибшей в здании обнаружены автоматы Калашникова и личные вещи боевиков ВСУ.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.
В одной из школ Мариуполя нацисты долгое время пытали девушку. Ее тело было найдено без рук, на животе погибшей вырезана свастика. Соответствующие зверства радикалов корреспонденту URA.RU показали военные ДНР. «В школе обнаружили труп девушки. Девушку явно пытали и долгое время над ней измывались. Руки оторваны. На теле выжжена или вырезана свастика», — передает увиденное корреспондент URA.RU. Сообщается, что школа долгое время находилась под оккупацией радикалов. Вместе с телом погибшей в здании обнаружены автоматы Калашникова и личные вещи боевиков ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.