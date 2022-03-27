Махонин решил сэкономить на чиновниках и ненужных проектах

Пермские власти готовятся сокращать расходы бюджета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложения регионального минфина в части сокращения на 10% затрат на материальное содержание органов госвласти и переноса расходов на некоторые проекты с 2022 года на 2023-2024. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«Общий объем финансирования, планируемого к сокращению в 2022 году, составит порядка 6 млрд рублей», — отметили в пресс-службе. Речь идет о сокращении лимитов, что позволит «сбалансировать бюджет в случае сокращения доходов и необходимости предоставления дополнительных мер социальной поддержки».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что сокращение связано с прогнозируемым падением доходов бюджета. Поэтому принято решение провести ревизию расходов. «В первую очередь это можно сделать за счет объемов средств, предусмотренных на мероприятия, от проведения которых в текущей обстановке мы можем отказаться без ущерба для интересов жителей», — подчеркнул губернатор.

Власти не намерены сокращать лимиты на зарплаты бюджетникам, соцзащиту, медикаменты и дотации муниципалитетам. Махонин отметил, что все запланированные социальные объекты будут достроены.

Ранее по предложению краевого правительства в Прикамье приняли первый пакет мер поддержки бизнеса. В текущих условиях Дмитрий Махонин отменил отпуск и потребовал от своего аппарата организовывать ему больше встреч. Ситуация в экономике изменилась на фоне вынужденной спецоперации на Украине, направленной против геноцида русских на Донбассе. В результате западные страны увеличили санкционное давление на Россию, которое началось еще в начале 2000-х. По словам президента РФ Владимира Путина, их задача — отмена России и ее культуры.

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