Путин дал три дня на выполнение своего ультиматума по газу

Владимир Путин поручил подготовить доклад о продаже газа за рубли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до конца месяца предоставить доклад об изменении валюты платежа за поставки газа недружественным странам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом „Газпром“ реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничения в отношении граждан РФ и юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 г., далее — ежемесячно», — сообщается на сайте Кремля.