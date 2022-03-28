Путин дал три дня на выполнение своего ультиматума по газу

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил подготовить доклад о продаже газа за рубли Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до конца месяца предоставить доклад об изменении валюты платежа за поставки газа недружественным странам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом „Газпром“ реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничения в отношении граждан РФ и юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 г., далее — ежемесячно», — сообщается на сайте Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до конца месяца предоставить доклад об изменении валюты платежа за поставки газа недружественным странам. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом „Газпром“ реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в Евросоюз и другие страны, которые ввели ограничения в отношении граждан РФ и юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 г., далее — ежемесячно», — сообщается на сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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