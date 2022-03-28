Депутат ГД Матвейчев попросил Байдена ввести против него санкции

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев написал обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой включить его в санкционный список. Документ депутат передал корреспонденту URA.RU.
«Господин Джозеф Байден! К вам обращается депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ 8 созыва Олег Анатольевич Матвейчев, фракция „Единая Россия“. Требую внести меня в санкционный список!» — написал Олег Матвейчев.
В своем обращении к президенту он отметил участие США в сотнях конфликтов. Депутат рассказал о «нищих и бездомных», которых встречал на улицах крупных городов во время визитов в Штаты. «Вместо того, чтобы тратить бюджет на помощь своим неимущим, вы даете деньги фашистским режимам по всему миру, поддерживаете террористов, типа ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ), сеете рознь, разрушение и хаос революции, чтобы потом воспользоваться ресурсами ослабевшей страны», — заявил депутат.
Парламентарий указал, что сможет посетить США, несмотря на вводимые санкции. «У нас есть хорошая традиция: заканчивать войну в столице врага. Так что в США я обязательно побываю, без вашего разрешения, после нашей победы над вами», — заключил Матвейчев.
Ранее депутат написал специальное обращение, в котором попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ввести против него санкции из-за Украины. Как он отметил в беседе с URA.RU, в список его включить забыли.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев написал обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой включить его в санкционный список. Документ депутат передал корреспонденту URA.RU. «Господин Джозеф Байден! К вам обращается депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ 8 созыва Олег Анатольевич Матвейчев, фракция „Единая Россия“. Требую внести меня в санкционный список!» — написал Олег Матвейчев. В своем обращении к президенту он отметил участие США в сотнях конфликтов. Депутат рассказал о «нищих и бездомных», которых встречал на улицах крупных городов во время визитов в Штаты. «Вместо того, чтобы тратить бюджет на помощь своим неимущим, вы даете деньги фашистским режимам по всему миру, поддерживаете террористов, типа ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ), сеете рознь, разрушение и хаос революции, чтобы потом воспользоваться ресурсами ослабевшей страны», — заявил депутат. Парламентарий указал, что сможет посетить США, несмотря на вводимые санкции. «У нас есть хорошая традиция: заканчивать войну в столице врага. Так что в США я обязательно побываю, без вашего разрешения, после нашей победы над вами», — заключил Матвейчев. Ранее депутат написал специальное обращение, в котором попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ввести против него санкции из-за Украины. Как он отметил в беседе с URA.RU, в список его включить забыли. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Евросоюз ввел санкции против всех депутатов, которые поддержали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.