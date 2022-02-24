Депутат Госдумы попросил Евросоюз ввести против него санкции

24 февраля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Олег Матвейчев попросил включить его в санкционный список Евросоюза Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал специальное обращение, в котором попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ввести против него санкции из-за Украины. Обращение Матвейчева есть в распоряжении URA.RU. «Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список Евросоюза. Дело в том, что я отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания ДНР и ЛНР. Мне обидно, что из-за болезни я не оказался под санкциями, как большинство моих коллег. Хочу быть в одних санкционных списках вместе со своими товарищами по „Единой Россией“ и по Государственной думе», — говорится в обращении Матвейчева. Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов, которые поддержали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал специальное обращение, в котором попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ввести против него санкции из-за Украины. Обращение Матвейчева есть в распоряжении URA.RU. «Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список Евросоюза. Дело в том, что я отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания ДНР и ЛНР. Мне обидно, что из-за болезни я не оказался под санкциями, как большинство моих коллег. Хочу быть в одних санкционных списках вместе со своими товарищами по „Единой Россией“ и по Государственной думе», — говорится в обращении Матвейчева. Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов, которые поддержали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.