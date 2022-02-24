Депутат Госдумы попросил Евросоюз ввести против него санкции

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Олег Матвейчев попросил включить его в санкционный список Евросоюза Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал специальное обращение, в котором попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ввести против него санкции из-за Украины. Обращение Матвейчева есть в распоряжении URA.RU.

«Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список Евросоюза. Дело в том, что я отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания ДНР и ЛНР. Мне обидно, что из-за болезни я не оказался под санкциями, как большинство моих коллег. Хочу быть в одних санкционных списках вместе со своими товарищами по „Единой Россией“ и по Государственной думе», — говорится в обращении Матвейчева.

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов, которые поддержали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.

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Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев написал специальное обращение, в котором попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ввести против него санкции из-за Украины. Обращение Матвейчева есть в распоряжении URA.RU. «Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список Евросоюза. Дело в том, что я отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания ДНР и ЛНР. Мне обидно, что из-за болезни я не оказался под санкциями, как большинство моих коллег. Хочу быть в одних санкционных списках вместе со своими товарищами по „Единой Россией“ и по Государственной думе», — говорится в обращении Матвейчева. Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Евросоюз решил ввести санкции против всех депутатов, которые поддержали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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