Жительница Магнитогорска потеряла 45 тысяч из-за фейка об Украине

Челябинка дискредитировала в соцсетях спецоперацию РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Челябинской области оштрафована на 45 тысяч рублей за распространение фейковой информации о спецоперации на Украине. Это стало первым судебным решением такого рода в регионе, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МВД.

«В интернете 32-летняя жительница Магнитогорска неоднократно размещала высказывания, дискредитирующие использование ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. За совершенное правонарушение Правобережный районный суд назначил ей административный штраф в размере 45 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Ранее стало известно о задержании ФСБ жителя Копейска, который также занимался распространением фейковой информации о спецоперации российской армии на Украине. Поскольку 45-летний мужчина оказался ранее судимым, в отношении него возбудили уголовное дело. Женщина из Магнитки отделалась административным наказанием.

Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских республиках Донбасса началась 24 февраля. Главный приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. В связи с этим удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и боевой технике вооруженных формирований Украины, сделавших ставку на использование в боевых действиях жилой застройки и жителей населенных пунктов как «живого щита». Сейчас освобождены существенные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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