ФСБ задержала челябинца за фейки о спецоперации на Украине

Челябинский уголовник распространял фейки об операции на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции задержали ранее судимого 45-летнего жителя Копейска. Мужчина опубликовал посты с ложной информацией о специальной операции на Украине, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Ранее судимый за кражу в течение недели в марте публиковал в соцсети заведомо ложные сообщения об использовании Вооруженных сил России для уничтожения гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В отношении него в СК возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности“)», — рассказал инсайдер URA.RU.

По его словам, после проведения следственных действий мужчину отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе УФСБ области воздержались от комментариев. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали уточнить информацию.

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал это решение вынужденным: Россия защищает граждан Донецкой и Луганской народных республик от геноцида. Спецоперация, по словам властей РФ, будет завершена после того, как Украина признает независимость республик Донбасса, воссоединение Крыма с Россией и обретет нейтральный статус.

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