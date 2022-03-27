27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

ФСБ задержала челябинца за фейки о спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сафонов. Челябинск, фсб, ваххабит
Челябинский уголовник распространял фейки об операции на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции задержали ранее судимого 45-летнего жителя Копейска. Мужчина опубликовал посты с ложной информацией о специальной операции на Украине, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Ранее судимый за кражу в течение недели в марте публиковал в соцсети заведомо ложные сообщения об использовании Вооруженных сил России для уничтожения гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В отношении него в СК возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности“)», — рассказал инсайдер URA.RU.

По его словам, после проведения следственных действий мужчину отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе УФСБ области воздержались от комментариев. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали уточнить информацию.

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал это решение вынужденным: Россия защищает граждан Донецкой и Луганской народных республик от геноцида. Спецоперация, по словам властей РФ, будет завершена после того, как Украина признает независимость республик Донбасса, воссоединение Крыма с Россией и обретет нейтральный статус.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции задержали ранее судимого 45-летнего жителя Копейска. Мужчина опубликовал посты с ложной информацией о специальной операции на Украине, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Ранее судимый за кражу в течение недели в марте публиковал в соцсети заведомо ложные сообщения об использовании Вооруженных сил России для уничтожения гражданской инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В отношении него в СК возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности“)», — рассказал инсайдер URA.RU. По его словам, после проведения следственных действий мужчину отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе УФСБ области воздержались от комментариев. В пресс-службе следственного управления СКР по региону пообещали уточнить информацию. С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал это решение вынужденным: Россия защищает граждан Донецкой и Луганской народных республик от геноцида. Спецоперация, по словам властей РФ, будет завершена после того, как Украина признает независимость республик Донбасса, воссоединение Крыма с Россией и обретет нейтральный статус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...