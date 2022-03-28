Украина будет судиться со странами Евросоюза из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина требует, чтобы Запад отказался от российской нефти Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Украины собираются подать в суд на западные страны, которые не стали отказываться от импорта российской нефти. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

В интервью британскому телеканалу Sky News Устенко назвал неприемлемым тот факт, что ЕС не стал присоединяться к нефтяным санкциям против РФ. «Весь цивилизованный мир пытается остановить эту войну, <…> в то же время [некоторые страны] отправляют деньги на ее финансирование», — заявил советник Зеленского.

Ранее в Кремле предупредили Европу о том, что Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на топливо в европейских странах станет вдвое больше, исходя из чего предложение России покупать газ за рубли более выгодно.

США и страны Европы начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российский глава отмечал, что цель санкций со стороны Запада — «отмена России» как государства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины собираются подать в суд на западные страны, которые не стали отказываться от импорта российской нефти. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко. В интервью британскому телеканалу Sky News Устенко назвал неприемлемым тот факт, что ЕС не стал присоединяться к нефтяным санкциям против РФ. «Весь цивилизованный мир пытается остановить эту войну, <…> в то же время [некоторые страны] отправляют деньги на ее финансирование», — заявил советник Зеленского. Ранее в Кремле предупредили Европу о том, что Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цена на топливо в европейских странах станет вдвое больше, исходя из чего предложение России покупать газ за рубли более выгодно. США и страны Европы начали вводить жесткие экономические санкции против РФ после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российский глава отмечал, что цель санкций со стороны Запада — «отмена России» как государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...