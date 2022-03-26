26 марта 2022

В Кремле предупредили Европу о фейковой помощи Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая вышка, отражение, водоем, нефтяная вышка, добыча нефти
В кремле считают, что США будут продавать нефть Европе по двойной цене Фото:
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Газовый кризис в Европе

Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, цена на топливо станет вдвое больше. Об этом заявил РБК представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что предложение России более выгодно для стран ЕС.

«Очевидно, что в этой ситуации он [президент США Джо Байден] обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать „помощь“ по двойной цене от Америки», — сказал Песков в беседе с РБК.

Жители европейских стран осудили заявление Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Также решение президента России Владимира Путина о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля.

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Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, цена на топливо станет вдвое больше. Об этом заявил РБК представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что предложение России более выгодно для стран ЕС. «Очевидно, что в этой ситуации он [президент США Джо Байден] обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать „помощь“ по двойной цене от Америки», — сказал Песков в беседе с РБК. Жители европейских стран осудили заявление Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Также решение президента России Владимира Путина о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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