Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, цена на топливо станет вдвое больше. Об этом заявил РБК представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что предложение России более выгодно для стран ЕС.
«Очевидно, что в этой ситуации он [президент США Джо Байден] обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать „помощь“ по двойной цене от Америки», — сказал Песков в беседе с РБК.
Жители европейских стран осудили заявление Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Также решение президента России Владимира Путина о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля.
Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, цена на топливо станет вдвое больше. Об этом заявил РБК представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что предложение России более выгодно для стран ЕС. «Очевидно, что в этой ситуации он [президент США Джо Байден] обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать „помощь“ по двойной цене от Америки», — сказал Песков в беседе с РБК. Жители европейских стран осудили заявление Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Также решение президента России Владимира Путина о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля.