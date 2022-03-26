В Кремле предупредили Европу о фейковой помощи Байдена

27 марта 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

В кремле считают, что США будут продавать нефть Европе по двойной цене Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, цена на топливо станет вдвое больше. Об этом заявил РБК представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что предложение России более выгодно для стран ЕС. «Очевидно, что в этой ситуации он [президент США Джо Байден] обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать „помощь“ по двойной цене от Америки», — сказал Песков в беседе с РБК. Жители европейских стран осудили заявление Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Также решение президента России Владимира Путина о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты не станут поставлять европейским странам нефть и газ на бесплатной основе, цена на топливо станет вдвое больше. Об этом заявил РБК представитель российского президента Дмитрий Песков, отметив, что предложение России более выгодно для стран ЕС. «Очевидно, что в этой ситуации он [президент США Джо Байден] обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор — или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать „помощь“ по двойной цене от Америки», — сказал Песков в беседе с РБК. Жители европейских стран осудили заявление Байдена о том, что европейцы «обязательно» должны отказаться от российского газа ради вреда РФ. Также решение президента России Владимира Путина о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля.