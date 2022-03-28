Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову воинского звания «генерал-лейтенант». Об этом заявил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением Указом Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта!» — написал Даудов в своем telegram-канале. Он также отметил, что вклад Каыдрова в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить.
Ранее Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной ее стала угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия. Также Киев саботировал Минские соглашения.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову воинского звания «генерал-лейтенант». Об этом заявил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. «Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением Указом Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта!» — написал Даудов в своем telegram-канале. Он также отметил, что вклад Каыдрова в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить. Ранее Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной ее стала угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия. Также Киев саботировал Минские соглашения.