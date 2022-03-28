Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Путин оценил военные успехи Кадырова, считает Даудов Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову воинского звания «генерал-лейтенант». Об этом заявил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением Указом Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта!» — написал Даудов в своем telegram-канале. Он также отметил, что вклад Каыдрова в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить.

Ранее Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной ее стала угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия. Также Киев саботировал Минские соглашения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову воинского звания «генерал-лейтенант». Об этом заявил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. «Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением Указом Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта!» — написал Даудов в своем telegram-канале. Он также отметил, что вклад Каыдрова в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить. Ранее Кадыров рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации Украины. Причиной ее стала угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия. Также Киев саботировал Минские соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...