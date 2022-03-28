Армия РФ уничтожила крупные украинские склады с боеприпасами

28 марта 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали об уничтожении складов в Житомирской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Высокоточными крылатыми ракетами „Калибр“ уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области», — передает слова Конашенкова telegram-канал Минобороны. Он также отметил, что с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявил ее целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военные объекты, вооружение ВСУ и нацбатов. Россия наступает на различных направлениях. Военным, по данным Минобороны РФ, удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полный контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская армия уничтожила крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Высокоточными крылатыми ракетами „Калибр“ уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области», — передает слова Конашенкова telegram-канал Минобороны. Он также отметил, что с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявил ее целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военные объекты, вооружение ВСУ и нацбатов. Россия наступает на различных направлениях. Военным, по данным Минобороны РФ, удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полный контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.