Армия РФ уничтожила крупные украинские склады с боеприпасами

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Тактико-специальное учение
В Минобороны рассказали об уничтожении складов в Житомирской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами „Калибр“ уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области», — передает слова Конашенкова telegram-канал Минобороны. Он также отметил, что с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявил ее целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военные объекты, вооружение ВСУ и нацбатов. Россия наступает на различных направлениях. Военным, по данным Минобороны РФ, удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полный контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.

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Российская армия уничтожила крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Высокоточными крылатыми ракетами „Калибр“ уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области», — передает слова Конашенкова telegram-канал Минобороны. Он также отметил, что с этих складов осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявил ее целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военные объекты, вооружение ВСУ и нацбатов. Россия наступает на различных направлениях. Военным, по данным Минобороны РФ, удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полный контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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