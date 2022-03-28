Пермским борцам с казино подкинули гильзу от СВД в Тюмени

28 марта 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

28 марта пермские активисты провели рейд по игровым клубам Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени у пермских активистов Организации экономической безопасности и гражданского контроля украли ключи от автомобиля и подкинули в машину гильзу от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри. Об этом URA.RU рассказал один из пермяков Артем Горбачев. 28 марта активисты провели рейд по игровым клубам Тюмени, в результате которого в одном из таких заведений силовики изъяли всю компьютерную технику. «Мы ездили по игровым клубам Тюмени и заметили, что за нами кто-то следит. В какой-то момент мы вышли из своей машины, но забыли ее закрыть. Когда вернулись, то заметили, что в замке зажигания нет ключа. Я начал его искать и под ковриком нашел гильзу калибра 7,62 от СВД. Нам ее подкинули. Как мы поняли, это своеобразная „черная метка“. Намек на то, чтобы мы прекратили работу в Тюмени», — пояснил Горбачев в беседе с агентством. Опасаясь за свою жизнь, активисты обратились в полицию. «Приехала опергруппа. Оказалось, что внутри гильзы был какой-то порошок. Нам сказали, что его направят на экспертизу», — добавил Горбачев. В региональное УМВД направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что пермские активисты из гражданского контроля провели рейд по подпольным казино Тюмени. Также они обратили внимание местных силовиков на игровые автоматы с азартными играми, расставленные в небольших продуктовых магазинах города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Тюмени у пермских активистов Организации экономической безопасности и гражданского контроля украли ключи от автомобиля и подкинули в машину гильзу от снайперской винтовки Драгунова (СВД) с неизвестным порошком внутри. Об этом URA.RU рассказал один из пермяков Артем Горбачев. 28 марта активисты провели рейд по игровым клубам Тюмени, в результате которого в одном из таких заведений силовики изъяли всю компьютерную технику. «Мы ездили по игровым клубам Тюмени и заметили, что за нами кто-то следит. В какой-то момент мы вышли из своей машины, но забыли ее закрыть. Когда вернулись, то заметили, что в замке зажигания нет ключа. Я начал его искать и под ковриком нашел гильзу калибра 7,62 от СВД. Нам ее подкинули. Как мы поняли, это своеобразная „черная метка“. Намек на то, чтобы мы прекратили работу в Тюмени», — пояснил Горбачев в беседе с агентством. Опасаясь за свою жизнь, активисты обратились в полицию. «Приехала опергруппа. Оказалось, что внутри гильзы был какой-то порошок. Нам сказали, что его направят на экспертизу», — добавил Горбачев. В региональное УМВД направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что пермские активисты из гражданского контроля провели рейд по подпольным казино Тюмени. Также они обратили внимание местных силовиков на игровые автоматы с азартными играми, расставленные в небольших продуктовых магазинах города.