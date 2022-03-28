Кадыров: большую часть Мариуполя контролируют российские военные

29 марта 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Кадыров: большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооруженных сил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На сегодняшний день большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооруженных сил. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил», — написал Кадыров в telegram. Глава Чечни добавил, что он ознакомился с подробным планом действий российских силовиков. Командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев доложил об успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Также Кадыров сообщил, что для него было приятным подарком получить орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина. Кадыров прибыл в Мариуполь 28 марта вечером. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, политик приехал в город для того, чтобы «пообщаться, поднять боевой дух ребят», а также скорректировать стратегию дальнейших действий. Глава Чечни утверждает, что до полного освобождения Мариуполя от «бандеровского подполья» осталось недолго. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На сегодняшний день большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооруженных сил. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооруженных сил», — написал Кадыров в telegram. Глава Чечни добавил, что он ознакомился с подробным планом действий российских силовиков. Командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев доложил об успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Также Кадыров сообщил, что для него было приятным подарком получить орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина. Кадыров прибыл в Мариуполь 28 марта вечером. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, политик приехал в город для того, чтобы «пообщаться, поднять боевой дух ребят», а также скорректировать стратегию дальнейших действий. Глава Чечни утверждает, что до полного освобождения Мариуполя от «бандеровского подполья» осталось недолго. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.