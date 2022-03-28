Кадыров прибыл в Мариуполь

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров участвует в спецоперации в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

«Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить. А также скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», — цитирует РБК чеченского министра.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. Чеченский глава рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации страны. Причиной послужила угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия, а также агрессия киевских властей к жителям Донбасса.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. «Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить. А также скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», — цитирует РБК чеченского министра. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. Чеченский глава рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации страны. Причиной послужила угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия, а также агрессия киевских властей к жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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