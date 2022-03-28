Кадыров прибыл в Мариуполь 28 марта 2022 в 19:29 Размер текста - 17 + Кадыров участвует в спецоперации в Мариуполе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. «Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить. А также скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», — цитирует РБК чеченского министра. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. Чеченский глава рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации страны. Причиной послужила угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия, а также агрессия киевских властей к жителям Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. «Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить. А также скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», — цитирует РБК чеченского министра. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. Чеченский глава рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине и участвуют в спецоперации РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, это была вынужденная мера для демилитаризации и денацификации страны. Причиной послужила угроза расширения НАТО и разработка на Украине ядерного оружия, а также агрессия киевских властей к жителям Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям