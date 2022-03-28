Япония запретит в РФ экспорт автомобилей и драгоценностей

29 марта 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Япония введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. «Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия», — сказал он, передает ТАСС. Запрет вступит в силу 5 апреля. Ранее о запрете страны вводить в Россию предметы роскоши говорил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Кроме того, власти Японии ввели санкции против 25 граждан России, в том числе родственников пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина и предпринимателей Ротенбергов, а также 81 организации. Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Западные лидеры заявляли, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Путин подчеркнул, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии.