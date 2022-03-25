Япония отказалась продавать в Россию предметы роскоши

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Россия в ответ на санкции отказалась от переговоров по Южным Курилам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония готовиться запретить поставки в Россию предметов роскоши. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

«В начале следующей недели будет введен запрет на экспорт предметов роскоши», — приводит слова Хаяси РИА «Новости». Кроме того, глава МИД Японии заявил о подготовке документов по законодательству в области криптоактивов. Это делается, чтобы не дать России «избежать санкций», подчеркнул Хаяси.

В пятницу, 25 марта, Японии обнародовали новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России. В санкционный список попали родственники пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван и родственники президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и предпринимателей Ротенбергов, а также 81 организация. Всего Япония ввела ограничения против 101 физлица из России и 130 организаций.

Ранее в МИД РФ заявили, что Кремль отказывается от переговоров с Японией по подписанию мирного договора и прекращает налаживание совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, напоминает RT. Также граждане Японии теперь не смогут попасть на острова без визы.

Масштабные санкции против России страны Запада и США начали вводить в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране заявил ряд компаний. США ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а Великобритания, Франция, Нидерланды и ряд других стран заморозили активы российских олигархов и начали изымать у них яхты, дома и вертолеты.

В Кремле заявили, что санкции Запада серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в результате ухудшится жизнь миллионов людей.

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Япония готовиться запретить поставки в Россию предметов роскоши. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. «В начале следующей недели будет введен запрет на экспорт предметов роскоши», — приводит слова Хаяси РИА «Новости». Кроме того, глава МИД Японии заявил о подготовке документов по законодательству в области криптоактивов. Это делается, чтобы не дать России «избежать санкций», подчеркнул Хаяси. В пятницу, 25 марта, Японии обнародовали новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России. В санкционный список попали родственники пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван и родственники президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и предпринимателей Ротенбергов, а также 81 организация. Всего Япония ввела ограничения против 101 физлица из России и 130 организаций. Ранее в МИД РФ заявили, что Кремль отказывается от переговоров с Японией по подписанию мирного договора и прекращает налаживание совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, напоминает RT. Также граждане Японии теперь не смогут попасть на острова без визы. Масштабные санкции против России страны Запада и США начали вводить в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране заявил ряд компаний. США ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а Великобритания, Франция, Нидерланды и ряд других стран заморозили активы российских олигархов и начали изымать у них яхты, дома и вертолеты. В Кремле заявили, что санкции Запада серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в результате ухудшится жизнь миллионов людей.
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