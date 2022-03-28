Пользователи соцсетей обсуждают презентацию российского аналога Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) Россграм. Видео-презентация была опубликована в официальном telegram-канале соцсети.
«Умеют же, когда хотят», «Выглядит по функционалу неплохо», — пишут пользователи, комментируя презентацию новой соцсети. Однако некоторые обвинили создателей в плагиате и выразили желание поменять название.
Пользователи поддержали разработчиков
Фото: Telegram
Пользователи одобрили новую соцсеть
Фото: Telegram
Пользователи ждут начала полного запуска приложения
Фото: Telegram
Некоторые пользователи неоднозначно отнеслись к новому приложению
Фото: Telegram
Пользователи заявили, что разработчики поторопились с презентацией
Фото: Telegram
Пользователи не оценили название соцсети
Фото: Telegram
Некоторые пользователи критично отнеслись к приложению
Фото: Telegram
Ранее создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. В новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга.
В России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.
Пользователи соцсетей обсуждают презентацию российского аналога Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) Россграм. Видео-презентация была опубликована в официальном telegram-канале соцсети. «Умеют же, когда хотят», «Выглядит по функционалу неплохо», — пишут пользователи, комментируя презентацию новой соцсети. Однако некоторые обвинили создателей в плагиате и выразили желание поменять название. Ранее создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. В новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. В России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.