В соцсетях оценили презентацию Россграма. «Умеют, когда хотят»

29 марта 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Пользователи неоднозначно отреагировали на презентацию нового приложения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Пользователи соцсетей обсуждают презентацию российского аналога Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) Россграм. Видео-презентация была опубликована в официальном telegram-канале соцсети. «Умеют же, когда хотят», «Выглядит по функционалу неплохо», — пишут пользователи, комментируя презентацию новой соцсети. Однако некоторые обвинили создателей в плагиате и выразили желание поменять название. Пользователи поддержали разработчиков Фото: Telegram Пользователи одобрили новую соцсеть Фото: Telegram Пользователи ждут начала полного запуска приложения Фото: Telegram Некоторые пользователи неоднозначно отнеслись к новому приложению Фото: Telegram Пользователи заявили, что разработчики поторопились с презентацией Фото: Telegram Пользователи не оценили название соцсети Фото: Telegram Некоторые пользователи критично отнеслись к приложению Фото: Telegram Ранее создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. В новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. В России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.

Пользователи соцсетей обсуждают презентацию российского аналога Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) Россграм. Видео-презентация была опубликована в официальном telegram-канале соцсети. «Умеют же, когда хотят», «Выглядит по функционалу неплохо», — пишут пользователи, комментируя презентацию новой соцсети. Однако некоторые обвинили создателей в плагиате и выразили желание поменять название. Ранее создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. В новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. В России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.