28 марта 2022

В соцсетях оценили презентацию Россграма. «Умеют, когда хотят»

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть Clubhouse. Екатеринбург, телефон, соцсети, iphone, социальная сеть, clubhouse, клабхаус
Пользователи неоднозначно отреагировали на презентацию нового приложения Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

Пользователи соцсетей обсуждают презентацию российского аналога Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) Россграм. Видео-презентация была опубликована в официальном telegram-канале соцсети.

«Умеют же, когда хотят», «Выглядит по функционалу неплохо», — пишут пользователи, комментируя презентацию новой соцсети. Однако некоторые обвинили создателей в плагиате и выразили желание поменять название.

Пользователи поддержали разработчиков
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Пользователи одобрили новую соцсеть
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Пользователи ждут начала полного запуска приложения
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Некоторые пользователи неоднозначно отнеслись к новому приложению
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Пользователи заявили, что разработчики поторопились с презентацией
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Пользователи не оценили название соцсети
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Некоторые пользователи критично отнеслись к приложению
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Ранее создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. В новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга.

В России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.

Пользователи соцсетей обсуждают презентацию российского аналога Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) Россграм. Видео-презентация была опубликована в официальном telegram-канале соцсети. «Умеют же, когда хотят», «Выглядит по функционалу неплохо», — пишут пользователи, комментируя презентацию новой соцсети. Однако некоторые обвинили создателей в плагиате и выразили желание поменять название. Ранее создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. В новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. В России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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