На Ройзмана составили протокол за дискредитацию армии РФ

Евгений Ройзман прибыл в городской отдел полиции №7 утром 29 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два протокола по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом URA.RU сообщила адвокат экс-политика Юлия Федотова.

«[Составлены] два протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ — прим. URA.RU), часть первая. Основание для первой — пост в Twitter, для второй — видеоролик», — сообщила Федотова URA.RU. Она предположила, что суд по делу начнется 29 марта.

«Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Пытаемся понять, как себя вести и что делать», — сообщил Ройзман URA.RU.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отказались официально комментировать информацию.

Спецоперация России на Украине началась после обострения восьмилетней агрессии ВСУ против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля, отметив, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Российские власти подчеркивали, что российские войска действуют аккуратно, минимизируя ущерб для мирных жителей.

После начала спецоперации в соцсетях начали публиковаться фейки о российских войсках. На этом фоне Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за распространение недостоверной информации. Виновных могут приговорить к лишению свободы до 15 лет. Ройзмана просили привлечь к уголовной ответственности за «лайк» под постом про ситуацию на Украине. 28 марта его вызвали в екатеринбургский отдел полиции №7.

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