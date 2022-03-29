Япония попросит свои компании не платить России в рублях

29 марта 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Япония попросит компании страны не платить за российский газ в рублях Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Японии собирается просить компании не расплачиваться за российский сжиженный природный газ в рублях. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Пока неизвестно, подпадают ли контракты, заключенные японскими компаниями, под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сообщает ТАСС слова Мацуно. Немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Японии собирается просить компании не расплачиваться за российский сжиженный природный газ в рублях. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Пока неизвестно, подпадают ли контракты, заключенные японскими компаниями, под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сообщает ТАСС слова Мацуно. Немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту».