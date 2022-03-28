28 марта 2022

Во Франции раскрыли «козырную карту» Путина

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Путин. Архив, улыбка, портрет, путин владимир
Обозреватель французского издания: расчеты за газ с Европой в рублях — это козырный ход Путина Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Президент РФ Владимир Путин воспользовался «козырной картой», попросив европейцев произвести расчеты за российский газ в рублях. Так считает обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо.

«А в среду, 23 марта, Путин достал свою козырную карту. Он хочет обязать европейцев платить за российский газ… в рублях!» — восклицает автор.

Журналист удивился, что, несмотря на жесткие санкции, рубль не обвалился, как предсказывали в США и Европе. В статье объясняется это тем, что, во-первых, Россия ввела контроль за потоками капиталов, предотвратив вывод валюты за границу. Во-вторых, ЦБ поднял ключевую ставку до 2%, чтобы привлекло внимание международных инвесторов к рублю. Предпринятые меры в совокупности позволили стабилизировать национальную денежную единицу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с этим решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Постпред РФ Владимир Чижов считает «самоубийственным» отказ ЕС от российских энергоносителей. Санкции в отношении России последовали за объявлением президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.

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Президент РФ Владимир Путин воспользовался «козырной картой», попросив европейцев произвести расчеты за российский газ в рублях. Так считает обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо. «А в среду, 23 марта, Путин достал свою козырную карту. Он хочет обязать европейцев платить за российский газ… в рублях!» — восклицает автор. Журналист удивился, что, несмотря на жесткие санкции, рубль не обвалился, как предсказывали в США и Европе. В статье объясняется это тем, что, во-первых, Россия ввела контроль за потоками капиталов, предотвратив вывод валюты за границу. Во-вторых, ЦБ поднял ключевую ставку до 2%, чтобы привлекло внимание международных инвесторов к рублю. Предпринятые меры в совокупности позволили стабилизировать национальную денежную единицу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с этим решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Постпред РФ Владимир Чижов считает «самоубийственным» отказ ЕС от российских энергоносителей. Санкции в отношении России последовали за объявлением президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.
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