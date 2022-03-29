Абрамович приехал в Стамбул, где пройдут переговоры с Украиной

Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины Фото: Личная страница Романа Абрамовича в соцсетях

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович сейчас находится в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры. Встреча делегаций России и Украины состоится во дворце Долмабахче.

«Абрамович находится в Стамбуле. Тут пройдут российско-украинские переговоры», — передает ТАСС.

Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, передает телеканал 360. Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.