Абрамович приехал в Стамбул, где пройдут переговоры с Украиной

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Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович сейчас находится в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры. Встреча делегаций России и Украины состоится во дворце Долмабахче.

«Абрамович находится в Стамбуле. Тут пройдут российско-украинские переговоры», — передает ТАСС.

Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, передает телеканал 360. Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.

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Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович сейчас находится в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры. Встреча делегаций России и Украины состоится во дворце Долмабахче. «Абрамович находится в Стамбуле. Тут пройдут российско-украинские переговоры», — передает ТАСС. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, передает телеканал 360. Ранее Британия ввела санкции в отношении Абрамовича, его активы заморозили. Также бизнесмену пришлось отказаться от управления лондонским футбольным клубом «Челси» из-за введенных в отношении него санкций, передает телеканал «Царьград». Причиной ограничений со стороны стран Запада против российских чиновников и олигархов стала спецоперация России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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