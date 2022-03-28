Нашелся пассажир, переплюнувший даму, полгода живущую в Кольцово. Видео

29 марта 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

В аэропортах России среди пассажиров стали появляться жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина пятый год живет в аэропорту Сыктывкара республики Коми, откуда родом и пассажирка Светлана Кръстева, восемь месяцев обитающая в екатеринбургском Кольцово. У него есть загородный дом, где за услуги ЖКХ накопился долг. Об этом и других подробностях жизни сыктывкарского пассажира URA.RU рассказал местный житель, пожелавший не афишировать свое имя. «У нас пятый год в аэропорту Сыктывкара живет мужчина, его зовут Виктор Константинович, фамилию он называл какую-то немецкую, не запомнил. Ест, спит, стирает, моется, чуть ли не баню устраивает в аэропорту, и никто ничего сделать не может. Его уже в шутку называют „директором аэропорта“, потому что его реально все боятся! Он очень агрессивный и юридически подкованный, чуть что не так — звонит в полицию и пишет жалобы», — рассказал собеседник. День Виктора Константиновича начинается с утренней гигиены: проснувшись на аэропортовских скамейках, которые он сдвигает «коробочкой», мужчина отправляется в туалет и проводит там около двух часов: моется, стирает вещи, сушит в сушилке. Было несколько случаев, когда пассажир затапливал санузел. Затем он прибирается в своих пожитках, покупает в кафе аэропорта кипяток, заваривает пюре или лапшу. День мужчина коротает в интернете за планшетом. Виктор Константинович любит сидеть в телефоне Фото: читатель URA.RU «Выглядит он для мужчины даже приятно: аккуратно выстриженная бородка с сединой, уложенные волосы, не курит, не пьет, от него не пахнет дурно. Периодически появляется в новых вещах, питается хорошо — как-то пассажир захотел купить ему еды, так работники аэропорта отговорили — мол, он сам вас накормить может! Есть особенность — он страдает псориазом и иногда сильно чешется. Но самое неприятное — он очень агрессивный, может за обычное замечание звонить в полицию, прокуратуру, писать десятки жалоб», — продолжает собеседник. Так, перед Новым годом аэропорт Сыктывкара был закрыт по техническим причинам, всех работников отпустили домой. В тот момент Виктора Константиновича не было на месте, а вернувшись, он обнаружил дверь на замке. «Кого он только не вызвал, в аэропорт съехались разные спецслужбы! Он стоял и кричал: «Открывайте двери, если я здесь замерзну, вас всех засудят! И ему открыли», — вспоминает очевидец. В аэропорту мужчина чувствует себя как дома Фото: читатель URA.RU При всем этом у Виктора Константиновича есть загородный дом. По слухам, он задолжал большую сумму за свет, и, возможно, поэтому, чтобы не платить за ЖКХ, перебрался в аэропорт. Что касается семьи, то у мужчины есть дочь в Кировской области, но родственники не общаются. Ему порядка 60 лет, он получает пенсию, которой хватает на жизнь в аэропорту. «Кто к нему только не приезжал, как его только не уговаривали переехать жить в другое место! И чиновники из администрации были, и машину предлагали, чтобы баулы перевезти, и кризисные центры предлагали, и приюты, и другие варианты — ни в какую. Но ведь аэропорт — стратегический объект, разве можно в нем жить годами?», — возмущается житель Сыктывкара. Агентство направило запрос в сыктывкарский аэропорт. На момент публикации ответ на него получен не был. Ранее URA.RU сообщало о пассажирке «в золотых сапогах» Светлане Кръстевой, которая восемь месяцев живет в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Женщина имеет порядка двух миллионов долгов по кредитам и находится в розыске у приставов. Сама Светлана заявила, что ищет работу главным бухгалтером с зарплатой 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мужчина пятый год живет в аэропорту Сыктывкара республики Коми, откуда родом и пассажирка Светлана Кръстева, восемь месяцев обитающая в екатеринбургском Кольцово. У него есть загородный дом, где за услуги ЖКХ накопился долг. Об этом и других подробностях жизни сыктывкарского пассажира URA.RU рассказал местный житель, пожелавший не афишировать свое имя. «У нас пятый год в аэропорту Сыктывкара живет мужчина, его зовут Виктор Константинович, фамилию он называл какую-то немецкую, не запомнил. Ест, спит, стирает, моется, чуть ли не баню устраивает в аэропорту, и никто ничего сделать не может. Его уже в шутку называют „директором аэропорта“, потому что его реально все боятся! Он очень агрессивный и юридически подкованный, чуть что не так — звонит в полицию и пишет жалобы», — рассказал собеседник. День Виктора Константиновича начинается с утренней гигиены: проснувшись на аэропортовских скамейках, которые он сдвигает «коробочкой», мужчина отправляется в туалет и проводит там около двух часов: моется, стирает вещи, сушит в сушилке. Было несколько случаев, когда пассажир затапливал санузел. Затем он прибирается в своих пожитках, покупает в кафе аэропорта кипяток, заваривает пюре или лапшу. День мужчина коротает в интернете за планшетом. «Выглядит он для мужчины даже приятно: аккуратно выстриженная бородка с сединой, уложенные волосы, не курит, не пьет, от него не пахнет дурно. Периодически появляется в новых вещах, питается хорошо — как-то пассажир захотел купить ему еды, так работники аэропорта отговорили — мол, он сам вас накормить может! Есть особенность — он страдает псориазом и иногда сильно чешется. Но самое неприятное — он очень агрессивный, может за обычное замечание звонить в полицию, прокуратуру, писать десятки жалоб», — продолжает собеседник. Так, перед Новым годом аэропорт Сыктывкара был закрыт по техническим причинам, всех работников отпустили домой. В тот момент Виктора Константиновича не было на месте, а вернувшись, он обнаружил дверь на замке. «Кого он только не вызвал, в аэропорт съехались разные спецслужбы! Он стоял и кричал: «Открывайте двери, если я здесь замерзну, вас всех засудят! И ему открыли», — вспоминает очевидец. При всем этом у Виктора Константиновича есть загородный дом. По слухам, он задолжал большую сумму за свет, и, возможно, поэтому, чтобы не платить за ЖКХ, перебрался в аэропорт. Что касается семьи, то у мужчины есть дочь в Кировской области, но родственники не общаются. Ему порядка 60 лет, он получает пенсию, которой хватает на жизнь в аэропорту. «Кто к нему только не приезжал, как его только не уговаривали переехать жить в другое место! И чиновники из администрации были, и машину предлагали, чтобы баулы перевезти, и кризисные центры предлагали, и приюты, и другие варианты — ни в какую. Но ведь аэропорт — стратегический объект, разве можно в нем жить годами?», — возмущается житель Сыктывкара. Агентство направило запрос в сыктывкарский аэропорт. На момент публикации ответ на него получен не был. Ранее URA.RU сообщало о пассажирке «в золотых сапогах» Светлане Кръстевой, которая восемь месяцев живет в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Женщина имеет порядка двух миллионов долгов по кредитам и находится в розыске у приставов. Сама Светлана заявила, что ищет работу главным бухгалтером с зарплатой 200 тысяч рублей.