О женщине знают многие сотрудники аэропорта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Светлана Кръстева восемь месяцев живет в екатеринбургском Кольцово, моется и стирает одежду в туалете, при этом питается лучше некоторых рядовых сотрудников аэропорта. Об этом и других деталях жизни пассажирки «в золотых сапогах» URA.RU рассказали работники воздушной гавани.

«С августа у нас неадекватная. Чья она только не работница: и нефтянки, и МВД, и ГУФСИН! Кушать ездит в город или обедает в „Анжело“ (гостиница в аэропорту). При мне покупала блюдо — дороже моего шашлыка, то есть деньги у нее есть», — рассказала уборщица Кольцово.

По словам сотрудников, моется Светлана в туалете, там же стирает одежду. Выгнать ее служащие Кольцово не имеют права: аэропорт является общественно-доступным местом. «Ненормальная она, с головой не дружит. Ее уже наши полицейские куда только не отправляли — бесполезно, возвращается», — рассказала другая сотрудница аэропорта, работающая в торговой точке. При этом женщина отметила, что странная пассажирка не ведет себя неподобающим образом, не просит деньги и еду и выглядит хорошо.

Ранее URA.RU сообщало, что Светлану Кръстеву завсегдатаи Кольцово прозвали пассажиркой «в золотых сапогах». Сама она представилась журналисту сначала бывшим главным бухгалтером «нефтянки», а потом ГУФСИН. Своей семьей дама назвала «страны Евросоюза». Родственники пассажирки объяснили, что фамилия Кръстева Светлане досталась от мужа-болгарина, а по стране она ездит в поисках работы с высокой зарплатой. Выяснилось, что женщина должна два миллиона рублей по кредитам и разыскивается приставами.

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