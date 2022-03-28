28 марта 2022

Ройзману вынесли приговор за публикацию об армии РФ

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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман не согласился с выводами стороны обвинения Фото:
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Фейки о спецоперации России на Украине

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили второй штраф (50 тысяч рублей) за дискредитацию вооруженных сил России в публикации в социальных сетях. Соответствующее решение приняла судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

«Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию войск РФ. Суд признал его виновным по соответствующей статье», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на решение суда.

Аналогичное решение уже было принято по такой же статье — 20.3.3 КоАП РФ. Ройзману в ходе заседания уже назначили штраф 50 тысяч. Второе решение было принято значительно быстрее, несмотря на ходатайства защитницы Ройзмана Юлии Федотовой.

Ройзмана вызвали в полицию вечером 28 марта. На следующий день против него составили три протокола за дискредитацию российской армии. Сам экс-политик не согласился с обвинением.

Вооруженные силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.

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Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили второй штраф (50 тысяч рублей) за дискредитацию вооруженных сил России в публикации в социальных сетях. Соответствующее решение приняла судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию войск РФ. Суд признал его виновным по соответствующей статье», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на решение суда. Аналогичное решение уже было принято по такой же статье — 20.3.3 КоАП РФ. Ройзману в ходе заседания уже назначили штраф 50 тысяч. Второе решение было принято значительно быстрее, несмотря на ходатайства защитницы Ройзмана Юлии Федотовой. Ройзмана вызвали в полицию вечером 28 марта. На следующий день против него составили три протокола за дискредитацию российской армии. Сам экс-политик не согласился с обвинением. Вооруженные силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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