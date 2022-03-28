Ройзману вынесли приговор за публикацию об армии РФ

29 марта 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман не согласился с выводами стороны обвинения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили второй штраф (50 тысяч рублей) за дискредитацию вооруженных сил России в публикации в социальных сетях. Соответствующее решение приняла судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию войск РФ. Суд признал его виновным по соответствующей статье», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на решение суда. Аналогичное решение уже было принято по такой же статье — 20.3.3 КоАП РФ. Ройзману в ходе заседания уже назначили штраф 50 тысяч. Второе решение было принято значительно быстрее, несмотря на ходатайства защитницы Ройзмана Юлии Федотовой. Ройзмана вызвали в полицию вечером 28 марта. На следующий день против него составили три протокола за дискредитацию российской армии. Сам экс-политик не согласился с обвинением. Вооруженные силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили второй штраф (50 тысяч рублей) за дискредитацию вооруженных сил России в публикации в социальных сетях. Соответствующее решение приняла судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга. «Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за публичную дискредитацию войск РФ. Суд признал его виновным по соответствующей статье», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на решение суда. Аналогичное решение уже было принято по такой же статье — 20.3.3 КоАП РФ. Ройзману в ходе заседания уже назначили штраф 50 тысяч. Второе решение было принято значительно быстрее, несмотря на ходатайства защитницы Ройзмана Юлии Федотовой. Ройзмана вызвали в полицию вечером 28 марта. На следующий день против него составили три протокола за дискредитацию российской армии. Сам экс-политик не согласился с обвинением. Вооруженные силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.