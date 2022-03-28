Ройзмана оштрафовали за высказывания об армии РФ

29 марта 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Суд над Евгением Ройзманом проходил 29 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского райсуда Екатеринбурга. «Суд признал Ройзмана виновным по статье 20.3.3. КоАП РФ (публичная дискредитация вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). Штраф составил 50 тысяч рублей», — сообщил корреспондент. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта. Спецоперация началась на Украине 24 февраля после обострения восьмилетнего обстрела войсками ВСУ Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия армии России направлены исключительно против вооруженных сил Украины и объектов военной инфраструктуры страны. Она подчеркнула, что ВС РФ не обстреливают мирное население. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского райсуда Екатеринбурга. «Суд признал Ройзмана виновным по статье 20.3.3. КоАП РФ (публичная дискредитация вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). Штраф составил 50 тысяч рублей», — сообщил корреспондент. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга вечером 28 марта. На утро следующего дня на него составили два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом вооруженных сил РФ. Суд над ним начался днем 29 марта. Спецоперация началась на Украине 24 февраля после обострения восьмилетнего обстрела войсками ВСУ Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия армии России направлены исключительно против вооруженных сил Украины и объектов военной инфраструктуры страны. Она подчеркнула, что ВС РФ не обстреливают мирное население. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.