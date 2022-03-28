Скандальный фонд получит антикризисные субсидии из бюджета ЯНАО

Власти примут меру для сохранения темпов строительства в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ЯНАО выделят дополнительные средства из бюджета округа «Фонду жилищного строительства», который был ранее замешен в коррупционных скандалах из-за бывшего руководства. Такая мера была разработана для того, чтобы сохранить темпы расселения из аварийного жилья в условиях санкций. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Для сохранения темпов строительства жилья при реализации программ по расселению аварийного жилищного фонда в условиях санкций документом предлагается выплата в 2022 году субсидий из окружного бюджета на основании заявки НО „ФЖС ЯНАО“», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора. Документ будет подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым после всех необходимых проверок.

Отмечается, что за выделенные деньги фонду придется предоставить подтверждения реальной потребности дополнительной субсидии при оплате расходов. Ранее глава региона заявлял, что все важные стройки в регионе будут закончены. Правительство для этого разрабатывает все необходимые меры.

Санкции против России начали вводиться после объявления спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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