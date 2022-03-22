Александр Моор вошел в топ-10 самых активных в соцсетях губернаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю поднялся с 40-го на 10-е место в федеральном рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 14—20 марта опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 10-е место, неделей ранее — 40-е место», — говорится в исследовании. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за тот же период опустился с 6-го на 12-е место.

Ниже коллег по «тюменской матрешке» вторую неделю подряд оказалась глава ХМАО Наталья Комарова. За неделю руководитель Югры ухудшила результат, оказавшись на 78-й строчке рейтинга (неделей ранее — 58-е место).