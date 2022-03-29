Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

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Дипломатические санкции в отношении России продолжаются Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов. Об этом заявили в МИД страны, назвав работников дипмиссии разведчиками.

Как сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра в Twitter, дипломаты, которые должны покинуть страну, «представляют угрозу безопасности». «Это 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — заявил Хукстра.

Ранее МИД России заявил о высылке из страны десяти дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии. Они объявлены персонами нон грата.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, в том числе дипломатического характера. В частности, из Латвии, Литвы и Эстонии выслали 10 российских дипломатов, Варшава решила выслать около 40 российских дипломатов за шпионаж, Словакия заявила о высылке трех сотрудников российского посольства. По предписанию США, к 30 июня 2022 года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата.

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Нидерланды высылают 17 российских дипломатов. Об этом заявили в МИД страны, назвав работников дипмиссии разведчиками. Как сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра в Twitter, дипломаты, которые должны покинуть страну, «представляют угрозу безопасности». «Это 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — заявил Хукстра. Ранее МИД России заявил о высылке из страны десяти дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии. Они объявлены персонами нон грата. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, в том числе дипломатического характера. В частности, из Латвии, Литвы и Эстонии выслали 10 российских дипломатов, Варшава решила выслать около 40 российских дипломатов за шпионаж, Словакия заявила о высылке трех сотрудников российского посольства. По предписанию США, к 30 июня 2022 года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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