Россия высылает послов стран Балтии

29 марта 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Россия высылает по три дипломата Латвии, Литвы и четверых представителей дипмиссии Эстонии. Об этом заявили в МИД РФ. 29 марта в МИД России были вызваны послы Латвии, Литвы и Эстонии. «Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В связи с этим, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть Россию в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики. Ранее посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш сообщил о том, что Россия объявила ряд дипломатов из его страны персонами нон грата. Он добавил, что такое решение было ожидаемым. Он также выразил сожаление из-за того, что отношения России и Латвии находятся в «довольно печальном периоде» из-за событий на Украине, передает MK.RU. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, в том числе дипломатического характера. В частности, из Латвии, Литвы и Эстонии выслали 10 российских дипломатов, Варшава решила выслать около 40 российских дипломатов за шпионаж, Словакия заявила о высылке трех сотрудников российского посольства. По предписанию США, к 30 июня 2022 года Штаты должны покинуть 32 российских дипломата. В Кремле в ответ на эти санкции США заявили, что Россия перестанет высылать американских дипломатов тогда, когда это прекратят делать Соединенные Штаты.