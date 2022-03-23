Польша высылает десятки российских дипломатов

Польша обвинила в шпионаже сотрудников посольства РФ в Варшаве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Варшава решила выслать около 40 российских дипломатов за шпионаж. Об этом сообщило польское издание Onet со ссылкой на источники в правительстве. По данным СМИ, из-за высылки дипломатов посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в штаб-квартиру МИД Польши.

«Список российских дипломатов, которые, по мнению польских властей, должны были вести на территории Польши деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, насчитывает около 40 фамилий. К ним относятся, в том числе сотрудники посольства России в Варшаве», — сообщает Onet.

По данным издания, министерство иностранных дел Польши планирует обнародовать информацию о высылке дипломатов днем в среду, 23 марта. Из-за этого Андреева срочно вызвали в штаб-квартиру ведомства.

Западные страны начали массово высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Так, десять представителей РФ вынужденно покинули Латвию, Литву и Эстонию, передает «Национальная служба новостей». Еще трех российских дипломатов выслали из Словакии. Двенадцать сотрудников МИД России уехали из США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила их в шпионаже и сообщила, что дипломатов объявили персонами нон-грата. Кроме того, нападениям подверглись посольства РФ. Здание, где располагается дипломатическое представительство России в Париже, облили красками синего, желтого и красного цветов. Ворота посольства РФ в Дублине протаранил грузовик, передает RT.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ.

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