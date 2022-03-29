Кадыров призвал российских военных «забрать Киев»

Российские военные должны зайти в Киев и «забрать его». Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его», — передает РИА «Новости» слова Кадырова.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Сегодня, по итогам российско-украинских переговоров, глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия сделал два шага навстречу Украины, которая готова принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. На фоне переговоров в Минобороны РФ заявили о сокращении наступления на Киев и Чернигов.
Российские военные должны зайти в Киев и «забрать его». Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его», — передает РИА «Новости» слова Кадырова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Сегодня, по итогам российско-украинских переговоров, глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия сделал два шага навстречу Украины, которая готова принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. На фоне переговоров в Минобороны РФ заявили о сокращении наступления на Киев и Чернигов.