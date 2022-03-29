Кадыров призвал российских военных «забрать Киев» 29 марта 2022 в 19:58 Размер текста - 17 + Российская армия должна завершить начатое, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные должны зайти в Киев и «забрать его». Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его», — передает РИА «Новости» слова Кадырова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Сегодня, по итогам российско-украинских переговоров, глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия сделал два шага навстречу Украины, которая готова принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. На фоне переговоров в Минобороны РФ заявили о сокращении наступления на Киев и Чернигов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские военные должны зайти в Киев и «забрать его». Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его», — передает РИА «Новости» слова Кадырова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Сегодня, по итогам российско-украинских переговоров, глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия сделал два шага навстречу Украины, которая готова принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. На фоне переговоров в Минобороны РФ заявили о сокращении наступления на Киев и Чернигов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям