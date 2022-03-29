Кадыров призвал российских военных «забрать Киев»

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Российская армия должна завершить начатое, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные должны зайти в Киев и «забрать его». Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его», — передает РИА «Новости» слова Кадырова.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Сегодня, по итогам российско-украинских переговоров, глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия сделал два шага навстречу Украины, которая готова принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. На фоне переговоров в Минобороны РФ заявили о сокращении наступления на Киев и Чернигов.

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Российские военные должны зайти в Киев и «забрать его». Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его», — передает РИА «Новости» слова Кадырова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Сегодня, по итогам российско-украинских переговоров, глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия сделал два шага навстречу Украины, которая готова принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. На фоне переговоров в Минобороны РФ заявили о сокращении наступления на Киев и Чернигов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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