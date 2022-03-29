29 марта 2022

Мишустин с депутатами придумал, как укрепить российский рубль

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Они разрабатывают механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Председатель правительства Михаил Мишустин обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. Об этом URA.RU рассказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Правительство прорабатывает механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии (деньги, выпускаемые ЦБ для реализации конкретного проекта, например, для строительства школы — прим. URA.RU), как способ роста и укрепления российской экономики», — доложил вице-спикер Госдумы. По его словам, в правительстве считают, что те средства, которые появляются в силу отмены бюджетного правила и возможного применения целевой адресной эмиссии пойдут на продвижение проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению. Политический деятель добавил, что это и будет реакция на санкции западных стран против России.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. А президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцы должны производить расчеты за российский газ в рублях.

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Председатель правительства Михаил Мишустин обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. Об этом URA.RU рассказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. «Правительство прорабатывает механизм внедрения целевой окрашенной эмиссии (деньги, выпускаемые ЦБ для реализации конкретного проекта, например, для строительства школы — прим. URA.RU), как способ роста и укрепления российской экономики», — доложил вице-спикер Госдумы. По его словам, в правительстве считают, что те средства, которые появляются в силу отмены бюджетного правила и возможного применения целевой адресной эмиссии пойдут на продвижение проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению. Политический деятель добавил, что это и будет реакция на санкции западных стран против России. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль. В Центробанке РФ приняли ряд срочных мер для стабилизации курса национальной валюты. В частности, остановили торги на Мосбирже и запретили зарабатывать на обвале курса с помощью коротких продаж. А президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцы должны производить расчеты за российский газ в рублях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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