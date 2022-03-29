СМИ: Путин одной фразой изменил геополитические расклады в мире

30 марта 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады в мире, обязав Европу платить за газ в рублях. Так считает обозреватель издания Multipolarista Лео Роули. «Россия объявила 23 марта, что в будущем она будет принимать только рубли в качестве оплаты за контракты на природный газ с теми, кого она называет „недружественными странами“, то есть со странами, которые ввели санкции против Москвы. Это очень важное геополитическое событие, которое может иметь большие последствия для мировой экономики », — предположил автор статьи. Ранее обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо написал о том, что Президент РФ Владимир Путин воспользовался «козырной картой», попросив европейцев произвести расчеты за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что несмотря на жесткие санкции, рубль не обвалился, как предсказывали в США и Европе. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с этим решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Постпред РФ Владимир Чижов считает «самоубийственным» отказ ЕС от российских энергоносителей. Санкции в отношении России последовали за объявлением президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.