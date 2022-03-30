Аналитик: отказ от условий Путина приведет Европу к катастрофе

Отказ ЕС платить России за газ в рублях приведет к росту цен, считает Суверов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Если правительства европейских стран откажутся от требования президента России Владимира Путина платить за газ рублями, то это приведет к росту цен во многих странах. С таким заявлением выступил инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.

«Это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а „Газпрому“ может стоить примерно половины прибыли и сокращения инвестиций. Европу ждет резкий рост цен на газ, возможно выше 5000 долларов за тысячу кубов плюс вынужденное рационирование энергопотребления ближайшей зимой», — сказал эксперт в разговоре с «Прайм».

Он также отметил, что быстро заместить российский газ поставками СПГ из США или Катара будет проблематично. Свободные мощности по газу американцев ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы.

Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония ранее решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что, попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту».

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