Володин призвал продавать российскую нефть и лес за рубли

Вячеслав Володин считает, что будет правильно расширить список экспортируемых за рубли товаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

России следует расширить список экспортируемых за рубли товаров там, где это выгодно стране. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях.

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть. Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и тому подобное», — написал Володин в своем официальном telegram-канале.

По словам Володина, европейские страны сделали все, дабы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. «Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать», — подытожил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.

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