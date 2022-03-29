29 марта 2022

Структура Вексельберга в Перми приостановила новые стройки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Все действующие стройки «Кортрос-Пермь» продолжаются Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

«Кортрос-Пермь», которая входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, отложила запуск новых строек в городе. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков.

«Мы пока не начинаем новые стройки. Те, которые уже начаты, продолжаются», — заявил Маховиков.

По его словам, у компании сейчас готова документация для начала строительства по двум объектам на ул. Барамзиной. Вопрос их старта пока отложен на два-три месяца. Маховиков пояснил, что это решение принято только в рамках пермского офиса. На всю сеть «Кортроса» оно не распространяется.

Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти пересматривают подходы к финансированию строек в регионе. А губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что проблем с заменой импортных материалов на отечественные в ходе обсуждения проектов в регионе пока не возникало. На фоне вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе западные страны усилили санкционную политику, которую они ведут с начала нулевых. Их задача — это отмена России и ее культуры, отмечает президент РФ Владимир Путин.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при покупке товаров, работаете на предприятии, которое закрывается, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Кортрос-Пермь», которая входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, отложила запуск новых строек в городе. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. «Мы пока не начинаем новые стройки. Те, которые уже начаты, продолжаются», — заявил Маховиков. По его словам, у компании сейчас готова документация для начала строительства по двум объектам на ул. Барамзиной. Вопрос их старта пока отложен на два-три месяца. Маховиков пояснил, что это решение принято только в рамках пермского офиса. На всю сеть «Кортроса» оно не распространяется. Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти пересматривают подходы к финансированию строек в регионе. А губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что проблем с заменой импортных материалов на отечественные в ходе обсуждения проектов в регионе пока не возникало. На фоне вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе западные страны усилили санкционную политику, которую они ведут с начала нулевых. Их задача — это отмена России и ее культуры, отмечает президент РФ Владимир Путин. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при покупке товаров, работаете на предприятии, которое закрывается, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...