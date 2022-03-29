Структура Вексельберга в Перми приостановила новые стройки

Все действующие стройки «Кортрос-Пермь» продолжаются Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

«Кортрос-Пермь», которая входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, отложила запуск новых строек в городе. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков.

«Мы пока не начинаем новые стройки. Те, которые уже начаты, продолжаются», — заявил Маховиков.

По его словам, у компании сейчас готова документация для начала строительства по двум объектам на ул. Барамзиной. Вопрос их старта пока отложен на два-три месяца. Маховиков пояснил, что это решение принято только в рамках пермского офиса. На всю сеть «Кортроса» оно не распространяется.

Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти пересматривают подходы к финансированию строек в регионе. А губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что проблем с заменой импортных материалов на отечественные в ходе обсуждения проектов в регионе пока не возникало. На фоне вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе западные страны усилили санкционную политику, которую они ведут с начала нулевых. Их задача — это отмена России и ее культуры, отмечает президент РФ Владимир Путин.

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